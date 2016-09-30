CHP Antalya İl Başkanlığı'nda, il başkanı Semih Esen'in ardından 6 yönetici daha görevinden istifa etti.



CHP Antalya İl Başkanlığı'nda, il başkanı Semih Esen'in ardından 6 yönetici daha görevinden istifa etti.







CHP Antalya İl Başkanlığı'nda istifaların arkası kesilmiyor. İl Başkanı Semih Esen'in istifasının ardından İl Yönetim Kurulu'nda bulunan başkan yardımcıları İbrahim Koçak, Muammer Saygılı, Oğuz kaçar, Pınar Toğaç, Şevket Korkut, Tuba Erke Bostan görevlerinden istifa etti. İl başkan yardımcıları istifa gerekçelerini ilerleyen zamanda açıklayacaklarını kaydetti.







Semih Esen, Disiplin Kurulu'na sevk ettiği iki Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesinin ihraç edilmemesini istifasına gerekçe göstermişti.