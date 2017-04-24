Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

chp'de ilk isyan bayrağını o vekil açtı: bu yönetimle gitmez

CHP'DE İLK İSYAN BAYRAĞINI O VEKİL AÇTI: BU YÖNETİMLE GİTMEZ

CHP'li Fikri Sağlar, partisinin korkak bir siyaset yaptığını artık kan değişimi olması gerektiğini ifade etti.

Tarih : 24 Nisan 2017, 17:13
Puan Ver : Chp'de İlk İsyan Bayrağını O Vekil Açtı: Bu Yönetimle Gitmez(10/10)9


Siyasi hayatı boyunca hiçbir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan vazgeçmiyor. Alınan seçim sonuçları nedeniyle kızgın olan partililer ise Kılıçdaroğlu artık istemiyor.



Referandum gecesi partisinin genel merkezinde yuhalanan Kılıçdaroğlu'na karşı ilk isyan bayrağı açıldı.



"BU YÖNETİMLE GİTMEZ"



Yavuz Oğhan'a konuşan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, "Ben kendi düşüncemi söylüyorum bu yönetimle gitmez, bu yönetimle gitmediğini zaten kendileri de, toplum da biliyor. AK Parti, CHP'yi kontrollü bir muhalefet olarak tutmaya çalışıyor. Emekçileri ve halkı sahiplenecek bir parti gerekiyor, o da CHP. CHP'ye güvenmek gerekiyor" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Chp  De  İlk  İsyan  Bayrağını  O  Vekil  Açtı  Bu  Yönetimle  Gitmez  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER