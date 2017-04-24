

Siyasi hayatı boyunca hiçbir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan vazgeçmiyor. Alınan seçim sonuçları nedeniyle kızgın olan partililer ise Kılıçdaroğlu artık istemiyor.







Referandum gecesi partisinin genel merkezinde yuhalanan Kılıçdaroğlu'na karşı ilk isyan bayrağı açıldı.







"BU YÖNETİMLE GİTMEZ"







Yavuz Oğhan'a konuşan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, "Ben kendi düşüncemi söylüyorum bu yönetimle gitmez, bu yönetimle gitmediğini zaten kendileri de, toplum da biliyor. AK Parti, CHP'yi kontrollü bir muhalefet olarak tutmaya çalışıyor. Emekçileri ve halkı sahiplenecek bir parti gerekiyor, o da CHP. CHP'ye güvenmek gerekiyor" dedi.







kaynak:sabah