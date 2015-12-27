

CHP'de hafta sonunda 42 ilde il başkanlığı ve yönetimleri için seçimler yapıldı. İkisi hariç hemen hepsinde seçimler normal belirlenen program çerçevesinde yapıldı. Adıyaman'da il başkanlığını iki gün içinde yapılacak kura belirleyecek.







ADIYAMAN'DA BAŞKAN SEÇİLEMEDİ







CHP Adıyaman İl Kongresinde il başkanı seçilemedi.







Adıyaman Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Abuzer Tanrıverdi, Mehmet Yıldırım ve Deniz Çakmak yarıştı.



178 delegeden 173'nün oy kullandığı kongrede Abuzer Tanrıverdi 59, Mehmet Yıldırım 59 ve Deniz Çakmak 53 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.



Seçime 2 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde il başkanının kura ile belirleneceği öğrenildi.







ADNAN KESKİN YENİDEN ANKARA İL BAŞKANI







CHP Ankara İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Adnan Keskin yeniden başkanlığa getirildi. Birçok ilde de yeni il başkanları belli oldu. Ankara'daki Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, saat 22.30'da başlayan oy verme işlemi 23.55'te sona erdi.



Yaklaşık 600 delegenin oy kullandığı seçimde adaylardan Adnan Keskin 367 oy, diğer aday Hikmet Tepe ise 225 oy aldı.







CHP Ankara İl Başkanlığı'nın 10. Olağan Kongesi'nde kazanan isim belli oldu. Gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Adnan Keskin ve Hikmet Tepe yarıştı.



Mevcut Başkan Adnan Keskin 367 oy alarak CHP Ankara İl Başkanlığı'na seçilip güven tazeledi. Diğer aday Hikmet Tepe ise 223 oy aldı.







ANTALYA







Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kalelerinden olan Antalya'da il başkanlığı için çekişmeli bir yarış yaşandı. Cavit Arı'dan boşalan görevi yürüten mevcut İl Başkanı Semih Esen, 254 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.







Zaman zaman gergin anların yaşandığı 35. Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Sporland tesislerinde yapıldı. Sabahın erken saatlerinden salona gelen delegeler, il başkanlığı seçimleri için 10 sandıkta oy kullandı. Başkanlık için 6 ismin yarıştığı kongrede Ali Kızıltaş, kongre öncesi çekilme kararı aldı.







Adaylardan Mustafa Şeker ise kongre sırasında listesini teslim etmeden çekildiğini açıkladı. Mevcut İl Başkanı Semih Esen, eski milletvekillerinden Yıldıray Sapan, Tuncay Ercenk, eski il yöneticilerinden Bahadır Manyaslıoğlu'nun yarıştığı kongrede ipi göğüsleyen mevcut il başkanı Esen oldu. Toplam 10 sandıkta 576 geçerli oydan 254'ünü alan Semih Esen yeniden başkan seçilirken, Tuncay Ercenk ise 213 delegenin oyunu almayı başardı. Bahadır Manyaslıoğlu 61, eski milletvekillerinden Yıldıray Sapan ise 48 oy aldı.







BAYBURT'TA İBRAHİM KALDIRIMOĞLU







CHP Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi sonuçlandı. 67 delegenin oy kullandığı kongrede İbrahim Kaldırımoğlu, Mehmet Sezer ve İsmet Çakal yarıştı.







KALDIRIMOĞLU YENİ BAŞKAN







İbrahim Kaldırımoğlu 31 oy alarak CHP Bayburt İl Başkanlığı'na seçildi. Diğer adaylardan Mehmet Sezer 19, İsmet Çakal ise 17 oy aldı.







YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:



Özden Eraslan, Ömer Doğan, Maksut Erol, Halil Tiryaki, Cevdet Turgut, Mahmut Aslan, Yusuf Durmuş, Nurettin Altuntaş, Ömer Çoruh, Şirin Şengün, Turan Akkoyunlu, Mustafa Saka, Fatih Bayram, Nazmi Keskinoğlu, Burhan Uzunhan, Hami Ulusoy, Abdurrahman Kaldırım, Orhan Taşçıoğlu, Mustafa Aker ve Gürbüz Saka.







DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ:



Mehmet Köksal, Doğan Özcan, Ömer Türker, Mehmet Ozulu, Fehmi Koçanoğlu, Enver Uzunhan, Şaban Daştan, Ayhan Uzunhan ve Kutlu Akkoyunlu.







BÜYÜK KURULTAY DELEGELERİ:



İbrahim Kaldırımoğlu, H. Dursun Memiş, Serdar Eslek ve Murat Bülbül oldu.







BOLU YENİDEN 'KARSU' DEDİ







CHP Bolu İl Başkanlığı Olağan Kongresi'ni yaptı. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Başkan Hüseyin Kazım Karsu, yeniden başkan seçildi.







ESKİŞEHİR







CHP Eskişehir İl Kongresi'nde eski başkan Sinan Özkar 295 oy alarak yeniden başkan seçildi. Özkar'ın rakibi İlker Özokçu ise 294 oy alarak seçimi 1 oyla kaybetti.



CHP Eskişehir İl Olağan Kongresi Mavi Ada Tesisleri'nde yapıldı. Milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakır Özer ve Cemal Okan Yüksel'in de izlediği kongrede eski il başkanı Sinan Özkar ile rakibi İlker Özokçu seçimlerde başa baş yarıştı. Eski başkan avukat Sinan Özkar 295, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İlker Özokçu da 294 oy aldı. 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Sinan Özkar 1 oyla yeniden CHP İl başkanı oldu. Özkar'ın listesinde şu isimler yer aldı: Serdar Aksoy, Betül Duman, Süleyman Kömürcü, Fikriye Söğütlü, Zakire Altınel, Kazım Durur, Nesrin Aybulus Önen, Feridun Sözeri, Erhan Canbaz, Emre Genç, Zeynel Sak, Recep Taşel, Yahya Çelik, Cafer Kılınç, Ahmet Saraç, Serdar Yıldırım, Zekiye Değirmenci, Emine Kırmızıgül, Saadet Seryalçın ve Barış Yörük.







GİRESUN







Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanı Sinan Kitapçı yapılan Olağan İl Kongresi sonrasında yapılan seçimle görevi yeni İl Başkanı Necati Tığlı devretti.



Tek aday olarak gösterilen Necati Tığlı yapılan oylama sonucunda CHP'nin yeni İl Başkanı oldu.







CHP'nin 35'inci Olağan İstanbul İl Kongresi dün Bostancı Gösteri Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek kongre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmasıyla başladı.







CHP'nin iç tüzüğüne göre seçimlerin çarşaf liste şeklinde yapılması gerekirken bazı delegelerin “Blok liste yapılsın” itirazı üzerine Divan Başkanı Ercan Karakaş, talebi oylamaya sundu. Oy çokluğuyla kabul edilen bugünkü başkanlık seçimi, blok liste şeklinde yapılacak. 20'den fazla adayın yarıştığı kongrede, 65 delegenin imzasını toplayan isimler bugün oylanacak.







CHP Kastamonu İl Başkanlığı'nın Olağan Kongresi sonuçlandı.







183 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut Başkan Muzaffer Bıyıklı ve Hasan Baltacı yarıştı.







İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLER







Kongrede aday olmayacağını açıklayan İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın partisine yönelik özeleştiri yaptı. “Sorunlarını aşamayan CHP'nin yüzde 25'leri geçmesinin imkanı yok” diyen Karayalçın şunları söyledi: “Bu sorunların başında CHP'nin sol yanının yetersizliği geliyor. Ayrıca örgüt yapımız yetersiz ve siyasetin finansmanı konusunda eksik kalıyoruz. AK Parti'nin toplumsal kimlik üzerinden yaptığı siyaseti eleştirirken, aynı durumu biz parti örgütlerinde yaşıyoruz. Bu sorunları ortadan kaldırmalıyız. Doğuda yaşayanlar, ‘Ey batıdaki kardeşlerimiz, sesimizi duyun' diyor. Sesinizi duyuyoruz. Toprakları vermekle, insanları vurmakla sonuca gidemeyiz. Ne verecek bir karış toprağımız ne de vuracak bir tek yurttaşımız vardır.”







KASTAMONU'DA SEÇİM







Yapılan sayıma göre mevcut başkan Muzaffer Bıyıklı 99 oy alarak yeniden CHP Kastamonu İl Başkanlığı'na seçildi ve güven tazeledi. Diğer aday Hasan Baltacı ise 84 oy aldı.



CHP Kastamonu İl Başkanı Muzaffer Bıyıklı.







KAYSERİ'YE İŞADAMI BAŞKAN







CHP Kayseri Olağan İl Kongresi'nde Kayseri Hacıbektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı eski Başkanı - işadamı Feyzullah Keskin CHP'nin yeni il başkanı oldu.



377 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Mustafa Ayan, Feyzullah Keskin ve Kemal Nakipoğlu yarıştı.



Gerçekleştirilen kongrede gelen sonucuna, İşadamı Feyzullah Keskin, 167 oy alarak süpriz yaptı ve CHP Kayseri İl Başkanlığı'na seçildi.







Mevcut Başkan Mustafa Ayan 97, diğer aday Kemal Nakipoğlu ise 113 oy aldı.



CHP Kayseri İl Başkanlığı'na seçilen Feyzullah Keskin.



CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı Olağan Kongresi sonuçlandı.







220 delegenin oy kullandığı kongrede Esat Şengül ve Ünal Ateş yarıştı.



Saat 17:00 itibariyle yapılan sayıma göre Esat Şengül 150 oy alarak CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na seçildi. Diğer Ünal Ateş ise ise 70 oy aldı.







KAHRAMANMARAŞ'TA ESAT ŞENGÜL







CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na seçilen isim Esat Şengül oldu.



Büyük Kurultay Delegeleri ise şu isimler oldu:



1- Ali Öztunç - (CHP eski RTÜK üyesi ve Maraş milletvekili adayı)



2- Tayfun Barış Arslan



3- İnan Bulut



4- Kamber Yurdakırben



5- Hüseyin Özdal



6- Kamil Dalkara



7- Veysel Şervan



8- Mehmet Aksoy



9- Orhan Kurupınar



10- Fatma Çelik



11- Naim Çetin



12- Hamdi Uçkaç



13- Ahmet Akkoç



14- Selim Süme



15- Alper Keten



16- Haydar Keleçer







MERSİN







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin 35. Olağan İl Kongresi'nde, Abdullah Özyiğit yeniden il başkanı seçildi.







MUŞ'TA İSMAİL ADANUR YENİDEN SEÇİLDİ







CHP Muş İl Başkanlığı'nın 35. Olağan Kongresi'ni yaptı. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Başkan İsmail Adanur, yeniden başkan seçildi.







NİĞDE







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağan Niğde İl Kongresi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimi mevcut il başkanı Erhan Adem yeniden kazandı. Diğer aday Tevfik Caymaz ise az bir oyla seçimi kaybetti.







SİNOP







CHP Sinop İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Barış Ayhan, başkan seçildi.







TRABZON







CHP Trabzon 35. Olağan İl Kongresi'nde yeni il başkanı Turgay Güngör oldu.



19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Divan Başkanlığı'nı CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen yaptı. Mevcut CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Önsel Uzun ile Turgay Güngör'ün yarıştığı seçimde 159 oy alan Turgay Güngör, CHP Trabzon'un yeni il başkanı olurken, Güzide Önsel Uzun ise 143 oy aldı.