CHP'DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN İLK ADAY BELLİ OLDU
Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı.
Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı.
İnce, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli imzayı toplayıp aday olmayı başarmıştı.
İnce, Kılıçdaroğlu'nun imza yeter sayısına bakmadan kurultay kararı alması gerektiğini söylerken, 'Parti içinde Saray'dan talimat alanlar var' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
kaynak:hürriyet
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