Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

chp'de genel başkanlık için ilk aday belli oldu

CHP'DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN İLK ADAY BELLİ OLDU

Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:16
Puan Ver : Chp'de Genel Başkanlık İçin İlk Aday Belli Oldu(6/10)8


Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı.



İnce, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli imzayı toplayıp aday olmayı başarmıştı.



İnce, Kılıçdaroğlu'nun imza yeter sayısına bakmadan kurultay kararı alması gerektiğini söylerken, 'Parti içinde Saray'dan talimat alanlar var' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Chp  De  Genel  Başkanlık  İçin  İlk  Aday  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER