CHP'DE BÖKE'NİN KOLTUĞUNA ATANAN İSİM BELLİ OLDU
MYK üyesi Erdoğdu, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek
CHP'de Selin Sayek Böke'nin istifasının ardından boşalan, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna Aykut Erdoğdu atandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aykut Erdoğdu'yu CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak görevlendirdi.
kaynak:habertürk
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