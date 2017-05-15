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Chp'de Böke'nin Koltuğuna Atanan İsim Belli Oldu
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chp'de böke'nin koltuğuna atanan isim belli oldu

CHP'DE BÖKE'NİN KOLTUĞUNA ATANAN İSİM BELLİ OLDU

MYK üyesi Erdoğdu, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:36
Puan Ver : Chp'de Böke'nin Koltuğuna Atanan İsim Belli Oldu(5/10)4


CHP'de Selin Sayek Böke'nin istifasının ardından boşalan, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna Aykut Erdoğdu atandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aykut Erdoğdu'yu CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak görevlendirdi.



 



kaynak:habertürk








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