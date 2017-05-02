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chp'de baykal'ın sözleri gündem yarattı

CHP'DE BAYKAL'IN SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

Deniz Baykal'ın "Genel Başkan ben adayım diyorsa (2019) için, doğal olarak o adaydır.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 17:18
Puan Ver : Chp'de Baykal'ın Sözleri Gündem Yarattı(5/10)6


Deniz Baykal'ın "Genel Başkan ben adayım diyorsa (2019) için, doğal olarak o adaydır. Eğer ‘ben aday değilim' diyorsa derhal kurultayını olağanüstü çağırıp genel başkan olarak kimi istiyorsanız seçin o adayınız olacaktır demesi lazım" sözleri ve ”Abdullah Gül'ün yüzde 48'in adayı olabileceği yorumları için yeşil ışık yakması CHP'de gündem yarattı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "İkinci bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemiyoruz. Konuşacaklarım var ama şimdilik bu kadar yeter. İkinci bir Ekmeleddin vakasına kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.



Partisinin olağan kurultayının öne çekilerek kasım ayında yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını savunan İnce, "Bu partiyi tartışmaya açar. İki yıl dolmadan olağan kurultay yapılamaz. 16 Ocak 2018'den önce olağan kurultay yapılması mümkün değildir. Partiyi tartıştırırız. Mahkemelere gider. Allah korusun, parti kayyuma gider." değerlendirmesinde bulundu. İnce sözlerini şöyle sürdürdü:  "Eğer arkadaşlarımız kasım ayında olağan kurultay planlıyorlarsa bu teknik olarak, hukuken mümkün değildir. Ama ben onlara bir yol göstereyim; hemen olağanüstü kurultayı toplayabilirler. Yapmalılar mı derseniz; Sayın Genel Başkan yaparsa bu çok şık olur. Madem kasımda olağan kurultay planlanıyor ve bu hukuken mümkün olmadığına göre, Sayın Genel Başkan kendisi olağanüstü kurultayı haziranda toplarsa çok şık olur. Hiç tartışma olmaz. Kim genel başkan seçilirse hepimiz onun yanında, arkasında dururuz. Önce 26'yı bütünleştirip, sonra 49'u sarıp sarmalamak için elimizden geleni yaparız."



 



kaynak:hürriyet



 





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