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chp'de 4 vekil göz göre göre kaybedilmiş

CHP'DE 4 VEKİL GÖZ GÖRE GÖRE KAYBEDİLMİŞ

Uyarılara rağmen liste ya da sıralama değişikliği yapılmayan Denizli, Erzincan ve Ordu'da vekil sayıları düştü

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:10
Puan Ver : Chp'de 4 Vekil Göz Göre Göre Kaybedilmiş(5/10)5


CHP Parti Okulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu tarafından 4 Eylül'de hazırlanan, “Seçim Bölgeleri Analizi Raporu”nda kıl payı kaybedilmesi ya da kazanılması olası iller tek tek sıralanmış. Rapordaki uyarılara kulak verilerek yapılan liste ve sıralama değişiklikleriyle CHP Ardahan, Niğde, Tunceli ve Mersin'de ya vekil çıkardı ya da vekil sayısını artırdı. Uyarılara ve ortaya konulan rakamsal verilere rağmen liste ya da sıralama değişikliği yapılmayan Denizli, Erzincan ve Ordu'da vekil sayıları düştü. CHP; Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Karabük, karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van'da 7 Haziran seçimlerindeki listeyi değiştirmesine rağmen 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadı.



CHP'DE 'DEĞİŞMEYEN' LİSTELER AYNI SONUÇLARI VERDİ

CHP, 7 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen 132 isimden Tokat'ta Orhan Düzgün, Gaziantep'te Mehmet Gökdağ ve Mehmet Şeker, İstanbul'da Murat Özçelik dışında kalan 128'ini listeye koydu. 42 ilde liste başına yerleşen 128 milletvekilinden 124'ü yeniden seçilmeyi başardı. Mevcut vekillerden Erdoğan Özyalçın-Erzincan, Mehmet Fatih Altay-Aydın, Mustafa Adıgüzel-Ordu ve Gülizar Biçer Karaca-Denizli seçilemedi.








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