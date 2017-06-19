Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

chp yürüyüşünde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı

CHP YÜRÜYÜŞÜNDE KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ KURTARILAMADI

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde, CHP Mamak ilçe teşkilatından Hasan Tatlı adlı vatandaş kalp krizi geçirmişti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 11:49
Puan Ver : Chp Yürüyüşünde Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarılamadı(7/10)6


CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde, CHP Mamak ilçe teşkilatından Hasan Tatlı adlı vatandaş kalp krizi geçirmişti.



Birkaç kez kalbi duran Tatlı, hayata döndürülmüş, ardından Ankara'ya sevk edilmişti. Dün yoğun bakıma alınan SGK emeklisi Tatlı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



"7-8 DEFA GERİ DÖNDÜ" DEMİŞTİ



 CHP Ankara Milletvekili Murat Emir dün yaptığı açıklamada "Hasta aniden kalp krizi geçiriyor, yere yığılıyor o sırada. Hemen arkadaşlar Kazan Devlet Hastanesi'ne intikal ettiriyor. Kalp krizi, enfaktrüs geçiriyor, kalbi tamamen durmuş durumda. Ama sonrasında doktorların müdahalesiyle 7-8 defa geri dönüyor ve şu anda tıbbi tedavisi devam etiyor. Kroner yoğun bakım gerektiren bir hastane için Ankara'daki daha büyük bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi son derece kritik" demişti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Chp  Yürüyüşünde  Kalp  Krizi  Geçiren  Vatandaş  Kurtarılamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER