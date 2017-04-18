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chp, ysk başkanı'na gidiyor

CHP, YSK BAŞKANI'NA GİDİYOR

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz oyları geçersiz saymasının yasaya aykırı olduğunu iddia ederek referandumun iptalini isteyen CHP, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüşmeye gidiyor.

Tarih : 18 Nisan 2017, 11:10
Puan Ver : Chp, Ysk Başkanı'na Gidiyor(8/10)8


CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, bugün saat 12.30'da YKS'ye gidecek. Aksünger,  ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "YSK Başkanı Sadi Güven ile yüzleşmeye gidiyoruz" dedi.



Aksünger, yaptığı açıklamada, CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirtti. Örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger, bugün içinde itirazların yapılacağını bildirdi. Bugün 12.30'da YSK Başkanı Güven'i ziyaret edeceğini vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi: "Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır."



 



kaynak:hürriyet








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