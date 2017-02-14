CHP YE YENİ GÜVENLİK TEDBİRİ
Siyasilere suikast iddialarının ardından CHP'nin artırdığı güvenlik tedbirlerine bir yenisi eklendi.
Siyasilere suikast iddialarının ardından CHP'nin artırdığı güvenlik tedbirlerine bir yenisi eklendi. CHP'nin talebine olumlu yanıt veren Ankara Valiliğinin, parti binasını koruyan polisler için yaptırdığı zırhlı kontrol noktası, Söğütözü'ndeki genel merkez binasının yanına yerleştirildi.
kaynak:haberler
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