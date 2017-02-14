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chp ye yeni güvenlik tedbiri

CHP YE YENİ GÜVENLİK TEDBİRİ

Siyasilere suikast iddialarının ardından CHP'nin artırdığı güvenlik tedbirlerine bir yenisi eklendi.

Tarih : 14 Şubat 2017, 14:56
Puan Ver : Chp Ye Yeni Güvenlik Tedbiri(10/10)12


 Siyasilere suikast iddialarının ardından CHP'nin artırdığı güvenlik tedbirlerine bir yenisi eklendi. CHP'nin talebine olumlu yanıt veren Ankara Valiliğinin, parti binasını koruyan polisler için yaptırdığı zırhlı kontrol noktası, Söğütözü'ndeki genel merkez binasının yanına yerleştirildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  Ye  Yeni  Güvenlik  Tedbiri    haber

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