CHP VE MHP'DEN ÖNERGEYİ GERİ ÇEKİN ÇAĞRISI
AK Parti, tepkilere neden olan "cinsel istismar" düzenlemesinin komisyona geri çekilmeyeceğini açıkladı. CHP ve MHP ise önergenin geri çekilmesinde ısrarlı.
Cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözkonusu teklifi geri çekmeyeceklerini açıkladı.
Düzenlemenin tecavüzcülere af niteliği taşımadığını belirten Elitaş, "Muhalefetin değişiklik önerisi varsa bekliyoruz" diye konuştu.
Bu arada, AK Parti'li Mustafa Elitaş, konuyla ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile telefonla görüştü.
Gök, "Yanlışa ortak olmayız, AK Parti önergesini geri çeksin" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Akçay ise "Düzenlemeyi geri çekin sonra konuşalım" diye konuştu.
kaynak:ntv
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