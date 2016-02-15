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CHP VE HDP'YE SURİYE BOMBARDIMANI


CHP VE HDP'YE SURİYE BOMBARDIMANI
Tarih : 15 Şubat 2016, 13:07
Puan Ver : Chp Ve Hdp'ye Suriye Bombardımanı(8/10)6


Twitter hesabından açıklamalar yapan Bakan Bozdağ, "Suriye'deki iç savaş, silahlar, başka devletlerin müdahalesi, PYD, YPG/DAEŞ terör örgütleri, Türkiye'nin iç, dış güvenliği için açık tehdittir. Suriye'deki iç savaştan doğrudan en fazla etkilenen Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaşa bigane kalması aklen ve fiilen mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı. Bozdağ şu ifadeleri paylaştı:



"Türkiye'nin muhalefetinin, milletimizin ve ülkemizin istikbali, istiklali, güvenliği için hükümetin Suriye politikasını desteklemesi gerekir. Suriye konusunda Türkiye'nin yanında durmayan, duramayan CHP ve HDP, Suriye'yi yıkan ve halkını öldürten Esed'e destek olmuş olmuyor mu? CHP'ye soruyorum: Suriye halkına askerlerini hava, kara ve denizden saldırtıp en az 300 bin vatandaşını öldürten Esed,hükümeti değil mi? Kadın-erkek milyonlarca Suriyelinin vatanlarını terk etmesinin ve yaklaşık üç milyonun Türkiye'ye sığınmasının müsebbibi Esed değil mi? Peki bunca zulüm ve cinayete rağmen Esed ve politikalarını -hem de ülkemizin aleyhine- desteklemeye CHP'yi mecbur eden nedir? CHP, açıklamalı. Suriye'de 300 bin insan öldürülmüş, on milyon kişi ülkesini terk etmiş, iki buçuk milyonu Türkiye'ye sığınmış, hala kişisel hesap diyor CHP. Bunca zulmü, cinayeti görmezden gelen CHP'nin, bütün olup bitenlerden Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutması, akıl tutulması değilse nedir? Gözünün önündeki zulmü,zalimi, cinayetleri,caniyi görmeyen ve feryadı duymayan CHP'nin hali, akletmeyen, amanın ve sağırın haline benzemektedir."








Etiketler: Chp  Ve  Hdp  Ye  Suriye  Bombardımanı    haber

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