CHP VE HDP'Lİ 12 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ
MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandıkları davada, İstanbul Adalet Sarayı içinde "yasadışı gösteri"ye katıldıkları iddiasıyla 12 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.
MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandıkları davada, İstanbul Adalet Sarayı içinde "yasadışı gösteri"ye katıldıkları iddiasıyla 12 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.
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