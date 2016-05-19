Ankara Valiliği CHP'nin yarın Güvenpark'tan Anıtkabir'e yapacağı, Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı yürüyüşe güvenli olmadığı gerekçesiyle izin vermedi.



Ankara Valiliği CHP'nin yarın Güvenpark'tan Anıtkabir'e yapacağı, Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı yürüyüşe güvenli olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Yasak kararının ardından CHP resmi twitter hesabından açıklama yaptı. CHP'nin kararlılığının ardından Ankara Valiliği'nin 19 Mayıs yürüyüşüne koyduğu engel kalktı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li gençlerin bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “Diktaya Karşı Başlangıç Yürüyüşü” adıyla Kızılay'dan Anıtkabir'e gerçekleştireceği yürüyüşe “güvenlik” gerekçesiyle izin vermeyen Ankara Valiliği geri adım attı. Kılıçdaroğlu yürüyüş engeline “Yarın (bugün) yürüyeceğiz, bütün gençleri bekliyoruz” yanıtını verirken, İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin arandığı ve hassasiyetin açıklandığı öğrenildi. Gerekçe olarak, Anıtkabir'e yönelik IŞİD saldırısı istihbaratı gösterildi. İçişleri Bakanlığı ile CHP görüşmesinin ardından sorun çözüldü.



Yürüyeceğiz!



Ankara Valiliği, CHP Gençlik Kolları tarafından bugün Anıtkabir'e gerçekleştirileceği duyurulan “Diktaya Karşı Başlangıç Yürüyüşü”ne, güvenlik açısından uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Açıklamada, “Gerek mevzuat bakımından gerekse güncel hassasiyetlerden dolayı bu yürüyüşün güvenlik açısından uygun olmadığı” ifadeleri kullanılmış, Valilik kararının ardından CHP'nin sosyal medya hesabından “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde yarın (bugün) saat 10:30'da Güven Park'ta buluşup, Atamıza yürüyoruz!” ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin “Yarın (bugün) bütün gençlerle beraber omuz omuza Anıtkabir'e yürüyüp, 19 Mayıs'ı kutlayacağız” mesajları paylaşılmıştı. CHP milletvekili Gürsel Tekin de “Biz yarın (bugün) Atamıza yürüyoruz sayın valiyi de kortejimize bekliyoruz!” derken CHP Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Tolgay Yorulmaz “Engellemelere karşı geri adım atmayacağız. Diktaya karşı yürüyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.



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