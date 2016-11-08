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chp tbmm grup toplantısı

CHP TBMM GRUP TOPLANTISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Namuslu, yürekli bir savcı arıyorum.

Tarih : 08 Kasım 2016, 16:47
Puan Ver : Chp Tbmm Grup Toplantısı(6/10)6


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Namuslu, yürekli bir savcı arıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin parsel parsel cemaate verdiği arsalar nerede? Niye sormuyorsunuz? Yüreğiniz mi yetmiyor? Cesaretiniz mi yok? Siz cumhuriyetin savcısı değil misiniz? Onun hesabının sorulması lazım." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın 2002 yılında terörsüz bir Türkiye devraldığını, bugün ise her gün şehit veren bir ülke konumuna geldiğini belirtti.



Annelerin ellerine kına yakarak, umut içinde askere gönderdikleri çocuklarının şehit haberiyle yıkıldığını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüden, şehit Jandarma Er Erkan Özdemir'in annesi Havvagül Özdemir'in oğlunun şehit olmasının ardından yazdığı satırları okudu.



"Bu acılı annenin derdini kim bilecek?" diye soran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ateşin düştüğü yeri yaktığını vurgulayarak, "Bu siyasilere soruyorum, bu Ankara'da oturan beylere, hükümet edenlere soruyorum; sizin hangi evladınız Doğu'da, Güneydoğu'da askerlik yapıyor? Çıkın, söyleyin." ifadesini kullandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  Tbmm  Grup  Toplantısı    haber

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