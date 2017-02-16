

CHP, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda, "hayır" deme gerekçelerini sosyal medyadan da güçlü bir şekilde anlatmayı planlıyor.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ana muhalefet partisi, referandum sürecinde, son dönemde propaganda aracı olarak kullanılan sosyal medyaya ayrı bir önem verecek.







Daha çok gönüllüler üzerinden yürütülen çalışmalar, CHP'nin referandum için kullanacağı slogan, renk ve temanın belirlemesiyle kurumsal bir kimlik kazanacak.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda kutuplaştırıcı bir dil kullanmamayı, siyasiler üzerinden propaganda yapmamayı amaç edinen parti, basit, anlaşılır ve kısa açıklamalarla, halkı bilgilendirmeye çalışacak.







"Hayır" kampanyası kapsamında hazırlanan kısa videoları da sosyal medyada kullanmayı planlayan parti, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlara hitap edecek, projeler üzerinde duruyor.







"Bu referandumun bir genel seçim olmadığı, partilerin oylanmayacağı" vurgusunun yapılacağı paylaşımlarda, "demokrasi ve özgürlük" kavramlarına dikkat çekilecek.







Sandığa gitmeyen seçmenlerde farkındalık yaratmayı da hedef edinen CHP, özellikle üniversitede okuyan gençleri oy kullanmaya davet edecek.







kaynak:habertürk