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chp şırnak şehitleri için araştırma önergesi verecek

CHP ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Eğer kazaysa neden olduğu araştırılmalı, kaza değilse ki toplumun kafasında bu tür kuşkular var, bu kuşkuları gidermemiz gerekiyor" dedi

Tarih : 03 Haziran 2017, 16:01
Puan Ver : Chp Şırnak Şehitleri İçin Araştırma Önergesi Verecek(7/10)6


 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şırnak'taki kazada yetişmiş subayların aynı helikopterde şehit olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta bu konunun araştırılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz." dedi.



Ağbaba, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Şırnak Şenoba'da 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının araştırılması gerektiğini savundu.



 



kaynak:habertürk








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