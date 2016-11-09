

Tanrıkulu'nun bu ziyareti kirli ortaklığın bir delili olarak gösteriliyor. Önceki yıllarda tutuklanan PKK'lıları ziyaret eden geçtiğimiz günlerde de FETÖ'cüleri cezaevlerinde ziyaret etmek için harekete geçen CHP şimdi de HDP'liler için cezaevinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.







KİRLİ ORTAKLIK







Terörden tutuklanan HDP'liler için alelacele toplanan, yayınladıkları bildiri ile terör destekçisi vekilleri savunan CHP'nin HDP paniği cezaevi ziyaretine kadar uzandı. Tanrıkulu'nun Demirtaş ve Zeydan ziyareti, CHP-HDP kirli ortaklığının bir delili olarak gösteriliyor. Milletvekilleri tutuklu vekilleri ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi tutulması gerekiyor. Bakanlık kendisine ulaşan ziyaret dilekçe talebini değerlendirerek izin konusunda bir karar veriyor.







TANAL'A 7 YIL İSTEMİ







HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında, 2014'te Şişli'de 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasının meydana geldiği şantiyenin önündeki protesto gösterisinde “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarını işledikleri iddiasıyla yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.











kaynak:haber7