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chp şimdi de hdp'liler için cezaevi yolunda

CHP ŞİMDİ DE HDP'LİLER İÇİN CEZAEVİ YOLUNDA

Sezgin Tanrıkulu'nun Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ndeki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Tarih : 09 Kasım 2016, 12:31
Puan Ver : Chp Şimdi De Hdp'liler İçin Cezaevi Yolunda(10/10)11


Tanrıkulu'nun bu ziyareti kirli ortaklığın bir delili olarak gösteriliyor. Önceki yıllarda tutuklanan PKK'lıları ziyaret eden geçtiğimiz günlerde de FETÖ'cüleri cezaevlerinde ziyaret etmek için harekete geçen CHP şimdi de HDP'liler için cezaevinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.



KİRLİ ORTAKLIK



Terörden tutuklanan HDP'liler için alelacele toplanan, yayınladıkları bildiri ile terör destekçisi vekilleri savunan CHP'nin HDP paniği cezaevi ziyaretine kadar uzandı. Tanrıkulu'nun Demirtaş ve Zeydan ziyareti, CHP-HDP kirli ortaklığının bir delili olarak gösteriliyor. Milletvekilleri tutuklu vekilleri ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi tutulması gerekiyor. Bakanlık kendisine ulaşan ziyaret dilekçe talebini değerlendirerek izin konusunda bir karar veriyor.



TANAL'A 7 YIL İSTEMİ



HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında, 2014'te Şişli'de 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasının meydana geldiği şantiyenin önündeki protesto gösterisinde “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarını işledikleri iddiasıyla yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



 



 



kaynak:haber7








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