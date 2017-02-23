Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Herkes AKP'nin 25 Şubat'taki toplantısı gibi gösterişli bir şey bekliyor ama biz günler öncesinden bu çalışmayı başlattık" dedi



Halk oylaması kampanyasının tanıtımı için geniş katılımlı salon toplantısı düzenlemeyi düşünmeyen CHP, bu süreçte çok fazla miting de yapmayacak.







Bu kapsamda eski milletvekili, PM üyesi, il ve ilçe başkanı olmak üzere bin 500 kişiye davetiye gönderen Kılıçdaroğlu, toplantıda katılımcılardan kampanya sürecinde etkin rol almalarını, değişikliği halka anlatmalarını isteyecek.







Öte yandan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından hazırlanan 10 maddelik "Neden hayır?" kitapçığı çoğaltılarak örgütlere gönderildi.







Parti adı ve amblemi bulunmayan kitapçıkta, değişikliğe neden "hayır" denmesinin gerekçeleri anlatılıyor.







kaynak:habertürk