

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için müşahit atamalarını tamamlayan CHP, 16 Nisan günü, veri girişi yapacaklar ve sandık başında bulunacaklar dahil olmak üzere 300 bine ulaşan bir kadroyla çalışacak.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtdışı oyların toplanacağı ATO Congresium'dakilerle birlikte halk oylamasında kurulacak sandık sayısının toplamda 167 bini aşacağını söyledi.



Sandık görevlendirmelerinin tamamını yaptıklarını vurgulayan Aksünger, halk oylaması günü sonuçların girileceği SEÇSİS türü bir sistemin kendilerinde de bulunduğunu anlattı.







kaynak:habertürk