

Anayasa değişikliği için düzenlenecek referandumda CHP'nin stratejisi de belli olmaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Biz bu sürecin, çoklu merkezden yürütülmesi gereken bir kampanya olduğunu düşünüyoruz, tek merkezden değil. Çünkü herkesin 'hayır' demekte farklı farklı yaklaşımları var, ama ortak bir hedef, 'hayır' hedefi" dedi.







CHP referandum sürecinde nasıl bir strateji izleyecek? Hangi illerde miting yapılacak, halka hangi başlıklar anlatılacak? CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, sürecin detaylarını HABERTÜRK'e açıkladı.







Tezcan, "Meseleyi bir seçim gibi, partiler arası bir yarış gibi değerlendirmiyoruz, kampanyayı da bu eksene oturtmayacağız. Bir 'hayır' cephesi ve bir 'evet' cephesi yaratmak doğru değil" diye konuştu.







PARTİLER ÜSTÜ SÜREÇ







CHP'de süreç "partiler üstü" parolasıyla yürütülecek, yalnızca Türk bayrakları kullanılacak.







Bülent Tezcan, kampanya için, "Biz bu sürecin, çoklu merkezden yürütülmesi gereken bir kampanya olduğunu düşünüyoruz, tek merkezden değil. Çünkü herkesin hayır demekte farklı farklı yaklaşımları var ama ortak bir hedef, hayır hedefi. Biz bu kampanyada vatandaşı toplamaktan çok vatandaşın toplu olduğu yere gideceğiz, biz oraya gideceğiz, biz temas edeceğiz" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da miting düzenleyecek ama, seçim süreçlerindeki gibi fazla sayıda olmayacak. Bazı büyükşehirlerde kürsüde olacak CHP lideri, bölge mitinglerine de katılacak. CHP mesajlarını broşürlerle ve yüz yüze görüşmelerle aktaracak.







BROŞÜRLER HAZIRLANDI







Çalışmalar hakkında bilgi veren Tezcan, "30 soru, 30 cevap şeklinde bir broşürümüz vardı, onu gönderdik. 20 soruda süreci anlatan ne olacak, hayır demezseniz ne olacak, onu bastırdık gönderiyoruz" dedi.







Genel Merkez tarafından son olarak 10 maddelik bir broşür hazırlandı. "Hayırsız anayasa" başlığı kullanıldı. Değişiklik hayata geçerse "Tek adam rejiminin olacağı, Meclis'in tasfiye edileceği" savunuldu. Yeni broşürde ise, vatandaşa "hayır" sonucu çıkarsa neler olacağı anlatılacak.







CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "Her kesimden, her siyasi partiden 'hayır' diyenler var. Bugün AKP'nin kurucuları olan çok önemli isimler, parti tüzüğünü yazan isimler 'hayır' diyorlar. MHP içerisinde özellikle çok yaygın ve geniş bir kadro var 'hayır' diyen" ifadelerini kullandı.







HEDEF: SANDIKTA BİRLİK







Tezcan, "Bu kampanya sağın ya da solun kampanyası değil, Türkiye'de milliyetçi olanlar ya da olmayanların bir kampanyası değil. Teröre hayır diyorsak, bu teklife hayır diyeceğiz. Ekonomik krize hayır diyorsak, bu teklife hayır diyeceğiz" dedi.







kaynak:habertürk