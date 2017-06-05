

16 Nisan'da yapılan referandumda umduğu sonucu yakalamayan CHP, 'başarısızlığa' gerekçe olarak YSK'nın 'mühürsüz oyların geçerli sayılması' kararını gösterirken gerek YSK gerekse de Danıştay'dan dönen referandumun iptali talebini bu kez AİHM gündemine taşımaya hazırlanıyor.



Hukuki başvurularla ilgili AYM seçeneğini pas geçen ve doğrudan referandumu AİHM'ye götürme kararı veren CHP'de, başvuru içinse hazırlıklar son aşamaya geldi. CHP'nin hukukçu milletvekillerinin de katkıda bulunduğu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından AİHM'ye başvurunun en geç haziran ortasında yapılacağı belirtiliyor. CHP'nin başvuru dosyasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) ve AGİT gözlemcilerinin raporlarına de yer alıyor.







kaynak:sabah



