

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nın ikinci gün çalışması 19 saat sürdü. PM seçimlerinde kayıtlı bin 275 delegeden bin 228'i oy kullandı. Bu oylardan bin 77'si geçerli sayılırken, 151 oy da geçersiz kabul edildi.



"Çarşaf liste" olması nedeniyle sayımı 6 saat süren seçimlerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı.



"Örgüt Anahtar Listesi" adı altında delegeye sunulan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu belirtilen liste dışından 23 isim PM'ye girmeyi başardı. Kılıçdaroğlu'nun listesinden 29 isim PM'ye girdi. Seçimlerde en fazla oyu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke 691'le aldı. Böke'yi 603 oyla eski milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanlarından Erdal Aksünger, 595 oyla Mersin Milletvekili Fikri Sağlar izledi.