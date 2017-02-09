CHP TBMM Grubu, Elif Doğan Türkmen'in milyonluk haberleşme faturasının ardından istifasıyla boşalan TBMM Katip üyeliği için 16 Şubat'ta seçim yapacak



CHP'de, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in istifasının ardından boşalan TBMM Katip üyeliği için seçim yapılacak.







Haberleşme giderlerinin yüksekliği kamuoyunda tartışmalara neden olan Türkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle 4 Şubatta TBMM katip üyeliğinden istifa etmişti.







CHP TBMM Grubu, 16 Şubat Perşembe günü Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığında basına kapalı olarak toplanacak ve milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanında Türkmen'den boşalan katip üyelik için oy kullanacak.







kaynak:habertürk