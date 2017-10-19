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CHP, Muhtarlara Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesi İçin Teklif Verdi

CHP, MUHTARLARA NİKAH KIYMA YETKİSİ VERİLMESİ İÇİN TEKLİF VERDİ

CHP, muhtarlara da nikah kıyma yetkisi verilmesi için teklif verdi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Chp, Muhtarlara Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesi İçin Teklif Verdi(5/10)1

İmamlara nikah kıyma yetkisi verilmesi ile ilgili tartışmalar sürerken CHP'den flaş bir hamle geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, muhtarlara da nikah yetkisi verilmesi için teklif verdi. CHP, verdiği 3 maddelik kanun teklifiyle muhtarlara nikah kıyma yetkisi verilmesini istedi.

MUHTARLAR İÇİN TEKLİF VERDİLER

TBMM Genel Kurulu'nda müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesinin kabul edilmesinin ardından bir teklif de CHP'den geldi. CHP, muhtarlara da nikah kıyma yetkisi verilmesi için teklif verdİ.

"DEŞİFRE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeye ilişkin "Konuyu hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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