CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Milli Futbol Takımında sporcular dışında görev yapacak kişilerin maaşlarına standart getirilmesi, maaş ve primlerin TL olarak belirlenmesi için kanun teklifi verdi.

Özel'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor.

SÖZLEŞMELER TL ÜZERİNDEN İMZALANACAK

Teklife göre TFF, milli futbol takımlarında sporcular dışında görev alacak kişilerle maddi haklarla ilgili olarak yaptığı sözleşmeleri TL üzerinden imzalayacak. Sözleşmede belirlenecek maddi haklar, yabancı paralara endekslenemeyecek.

VERİLECEK PRİMLER ASGARİ ÜCRETİN 10 KATINDAN FAZLA OLMAYACAK

TFF'nin, milli takımlarda görev yapanlara vereceği prim miktarı da TL üzerinden belirlenecek. Bir yıl içerisinde ödenecek kişi başına prim tutarı, brüt asgari ücretin 10 katını geçemeyecek.

Şampiyon olunması ya da dereceye girilmesi durumunda verilecek primler, son 5 şampiyona ya da turnuvada dereceye girmiş, şampiyon olmuş ülkelerin takımlarına verdiği primlerin ortalaması esas alınarak belirlenecek. Verilecek olan prim, her kişi için bu ortalamadan fazla olamayacak.

TFF'nin, milli takımlar teknik direktörlüğü görevini yürüteceklere, FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin üstündeki 5 ülkenin teknik direktörlerine verdiği ücretlerin ortalamasından fazla yıllık ücret ödemeyecek.

FATİH TERİM'E BÜYÜK TAŞ

Teklifin gerekçesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e, görevden ayrılmasının ardından ödenecek 4 milyon 671 bin 472 Euro tazminatın, toplumda infial yarattığı belirtildi. TL olarak 20 milyon TL'ye yaklaşan bu tazminatın, net asgari ücretin 14,245 katı olduğuna işaret edildi.

İş Kanunu'na tabi bir işçinin işten ayrılması sonucu 2017'nin ikinci yarısı için alabileceği en yüksek kıdem tazminatının ise 4 bin 732 TL olduğu vurgulandı. Terim'e ödenecek tazminat miktarının, bir işçinin alabileceği kıdem tazminatının 4,226 katı olduğu ifade edildi.

"VERİLECEK AYLIK MAAŞ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Terim'e, işsizlik maaşına benzer şekilde, yeni bir takımla sözleşme imzalayana kadar aylık 1 milyon 193 bin lira ödeneceği bilgisinin de basında yer aldığı anımsatılan gerekçede, şöyle denildi:

"13 Mayıs 2014'te Soma faciasının ardından, verilen sözlere rağmen kışın ortasında işten çıkartılan ve tazminatlarını hala alamayan 2861 işçinin hakları ortadayken, milyonlarca gencimiz işsizlikle boğuşurken ödenecek olan bu meblağlar kabul edilebilir değildir.

Milli duygular ile yapılması gereken bir görevde Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü ile yapılan sözleşme adeta haksız kazanç sağlayacak nitelikte bir sözleşmeye dönüşmüştür.

Bu sözleşmeye göre yıllık 3,5 milyon Euro maaş kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin imzalandığı 2014'te Euro satış ortalaması 2.90 iken, 2017'de Euro satış ortalamasının 4.00 TL civarlarında seyrettiği düşünülürse, bu miktar ciddi rakamlara ulaşmaktadır. 2014'te Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü ile imzalanan sözleşmede aylık kazancı 10 milyon 150 bin TL iken, 2017'de bu kazanç sadece kur farkından dolayı 14 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu ve benzeri örneklerin bir daha yaşanmaması için spor camiasında ödenen maaşlara, tazminata ve primlere makuliyet ölçüsünde bir standart getirilmesi zaruridir."

Kaynak: haberinburada