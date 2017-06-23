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chp milletvekili enis berberoğlu'na cenaze izni

CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU'NA CENAZE İZNİ

Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun kayınpederi Murat Aydın vefat etmişti. Berberoğlu'na cenazeye katılabilmesi için izin çıktı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:44
Puan Ver : Chp Milletvekili Enis Berberoğlu'na Cenaze İzni(5/10)3




Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na kayınpederinin cenazesine katılması için izin çıktı.



AVUKATLARI İZİN İSTEMİŞTİ



MİT TIR'larına ait görüntüleri Gazeteci Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı. Kayınpederi Murat Aydın hayatını kaybedince Enis Berberoğlu'nun avukatları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne UYAP üzerinden dilekçe gönderdi. Avukatlar Berberoğlu'nun cenazeye katılabilmesi için mahkemeden izin istedi.



GECEYİ EVİNDE GEÇİRECEK



Dilekçeyi inceleyen mahkeme, Enis Berberoğlu'nun cenazeye katılması için 24 Haziran 2017 günü saat 18.00'a kadar izin verdi. Mahkeme gerekçe olarak da, "Cenaze işlemlerinin İstanbul ili Sarıyer ilçesinde yapılacağı gözetilerek" ifadelerini kullandı. Karar Berberoğlu'nun kaldığı Maltepe L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Berberoğlu bu geceyi evinde geçirmesi bekleniyor.



 



kaynak:sabah










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