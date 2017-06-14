CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. Berberoğlu, "Devletin gizli kalması gereken belgelerini yayımlamak" ile suçlandı.
kaynak:habertürk
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