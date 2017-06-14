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chp milletvekili enis berberoğlu hakkında tutuklama kararı

CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:44
Puan Ver : Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı(7/10)6


CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. Berberoğlu, "Devletin gizli kalması gereken belgelerini yayımlamak" ile suçlandı.



 



kaynak:habertürk








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