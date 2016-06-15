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chp liderinin fezlekesi savcılıkta

CHP LİDERİNİN FEZLEKESİ SAVCILIKTA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu üç isimin 11 fezlekesi savcılığa ulaştı.

Tarih : 15 Haziran 2016, 12:27
Puan Ver : Chp Liderinin Fezlekesi Savcılıkta(9/10)10


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Geneş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki fezlekeler başsavcılığa ulaştı. Adalet Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök hakkında hazırlanan 11 fezlekeyi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.  



Dosyaların, Türk Ceza Kanunun 299. maddesindeki Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve  301. maddesindeki "Tuürk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Tuürkiye  Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Huükümetini ve devletin yargı  organlarını alenen aşağılamak" suçlarını içerdiği belirtildi.








Etiketler: Chp  Liderinin  Fezlekesi  Savcılıkta    haber

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