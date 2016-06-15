CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu üç isimin 11 fezlekesi savcılığa ulaştı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Geneş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki fezlekeler başsavcılığa ulaştı. Adalet Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök hakkında hazırlanan 11 fezlekeyi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.







Dosyaların, Türk Ceza Kanunun 299. maddesindeki Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve 301. maddesindeki "Tuürk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Tuürkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Huükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarını içerdiği belirtildi.