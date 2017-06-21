

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tahrik yürüyüşünü değerlendirdi, “Adalet sokakta aranmaz. Aranacağı yer mahkemelerdir yargıdır. Bak bugün Yunanistan Başbakanı Çipras ne diyor, ‘Yargının işidir' diyor. Biz de böyle diyoruz. Ana muhalefet anlamak istemiyor” ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım Yunanistan dönüşü gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Masadaki konular arasında CHP liderinin yürüyüşü, Yunanistan'daki darbecilerin iade meselesi, AB ilişkileri ve kabine değişikliği vardı...



* Yürüyüşün ilk gününde Kılıçdaroğlu size yönelik bir mektup gönderdiğini söyledi ancak mektubun içeriğinden bahsetmedi. Nedir bu konu?



Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı serbest bırakılınca Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yaptı kamuoyu vicdanı falan dedi. Üst mahkeme tutuklama kararı verince yine eleştirdi. Hangisi doğru? Kılıçdaroğlu yürüyüşte olduğu için zihinsel ve bedensel yorgunluğu var. Çelişkili açıklamalar yapmaya başladı. Yürüyüşü bırakması lazım. Bize lazım Kılıçdaroğlu. Yollarda kendisini heder etmesine gönlümüz razı olmaz.



Mektup meselesi şu, iki öğretim üyesi açlık grevine başladı. Bunlarla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu ‘konuyla ilgilenin, bu arkadaşlara tehlike arz etmeden müdahale edin' diye ricada bulundu. Ben de Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli'yi görevlendirdim. Arkadaşların aileleriyle buluştu görüştü. Eylemi sonlandırmalarını istedi. Burada olumlu bir yaklaşım göremedik. İstedikleri şu, herhangi bir itiraz komisyonuna girmeden göreve iade edilmeleri. Örgüt ilişkisi yüzünden bir gözaltı yapılmış. Başbakan olarak yargıya müdahale edecek değilim. İnsani bakımdan gereken çalışmaları yaptık. Görüdük ki iş ideolojik boyuta taşınmış yapacak fazla bir şey yok. O yüzden Kılıçdaroğlu bu örneği vermekle isabetli yaklaşım göstermedi.



* Kabinede revizyon olacak mı?



Aranızda bakan olmak isteyen mi var. (gülüşmeler) Kabine değişikliği yapılacağı zaman davul zurnayla ilan edilmez. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar onların motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek hal ve davranışlar içinde bulunmayalım.



* Kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı ile aranızda bir uzlaşmazlık mı var? Böyle dedikodular var.



Dedikodulara itibar etmeyiz. Cumhurbaşkanı ile aramızda hiçbir sorun olmaz. Bakın çok iddialı birşey söylüyorum.







kaynak:türkiyegazetesi