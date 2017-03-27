CHP LİDERİNDEN KUZU KUZU GELDİ YANIT: YİNE GİDERİM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir derdi varsa siyasetçiler bir araya gelip, oturup konuşmalı" dedi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için söylenen "15 Temmuz'dan sonra kuzu kuzu geldi" yorumlarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu da doğru değil. Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım" dedi.
kaynak:habertürk
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