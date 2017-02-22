

TBMM'de Başbakan Yıldırım'dan sonra CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile de odasında sohbet imkânı bulduk. Kılıçdaroğlu “Hayır” kampanyasına ilişkin “Bazen siyasi partiler, bazen STÖ'ler, bazen meslek kuruluşlarınca çoğulcu bir kampanya yürüyor şu anda. Biz dominant olarak öne çıkıp o çoğulcu yapının dengesini bozmak istemiyoruz. Biz de kendi kampanyamızı CHP olarak götüreceğiz tabii” bilgisini verdi.







Hazırlıkları sürdürdüklerini, kampanyanın müziğini bulmaya çalıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bulamadınız mı?” sorusuna, "Güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çoğulcu yapıya uygun olarak tek bir firmayla anlaşmamız da yok. Üreticiler de çoğulcu; onlar da değişik ürünler üretiyor” yanıtını verdi.







Kılıçdaroğlu, “Ortak paydada buluşturmak zor değil mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:







“Hayır. Ortak şarkı, amblem, ortak slogan gibi bir arayışımız yok. Kimisi avucuna ‘Hayır' yazmış. Mesela Meral Hanım (Akşener) ay-yıldızlı eline kına yakıyor, ‘Hayır' diyor. Kimisi, ‘Niyet hayır, akıbet hayır' diyor. Siyasi görüşler farklı ama ‘Hayır' diyerek, demokrasiyi savunan geniş bir kitle var.”







kaynak:habertürk