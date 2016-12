CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. CHP lideri "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla kürsüye çıktı







Kılıçdaroğlu ayrıca başbakan Binali Yıldırım'a başkanlık sistemi ile ilgili iki soruyu açık açık sordu! "Eyalet sistemini kabul ediyor musunuz? istiyor musunuz istemiyor musunuz? Eyalet sisteminde her eyaletin kendi parlementosu var, her eyaletin ayrı kanunu var bunu istiyor musun istemiyor musun?" dedi.







Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:







Teşekkür ederim. Benim umudum bu ülkenin güzel insanları. Sivricehöyük'ten gelen kadınlar var. Hoşgeldiniz. 3 bilirkişi raporuvar umarım yargı bunu dikkate alır.







Suriyeliler bile olsa ötekileştirmedik. Ama onları alıp da toplumun kabul etmedği yere yerleştirmek sorununun kaynağı yapmak doğru değil. Yeni tartışmalaraa zemin açmamalı hükümet. Suriye politkası yanlış kardeşim. Silah göndereceğiz. Emevi Cami'nde namaz kılacağız dediler.







Gitmediler 3 milyon Suriyeli geldi. Faturayı görüyor musunuuz? Sivricehöyük sakinilerini sonuna kadar destekleyeceğiz.







DİK DURMALIYIZ







Terör konusunda hepimizin duyarlı oması lazım. Terör insanlık suçudur. Ortak tavır takınmamız gerekir. İnsanları ve insanlığı seven her insanın bu ortak söylemi her ortamda dile getirmesi lazım. Dik durmalıyız. Terör bizim için sadece sorun değil. Dünya için..







ABD'ye bakın. IŞİD militanı çok sayıda ABD'li hayatını kaybetti. Bu insanlığın kabul edeceği tablo değil. Hangi gerekçeyle öldürüyorsun. ABD vatandaşlarına başsağlığı mesajlarımızı gönderiyoruz. Terörü hep beraber lanetlemeliyiz. Dünya ortak bir tavır takınmalı. Terör örgütlerinin arkasında devlet, kurum olmamalı.



Ovacık'ta bomba patladı. Geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Gaziantep'te IŞİD militanları gazeteci arkadaşlarımızı darp etti.







HER GÜN CENAZE GELİYOR







Amerika ve Fransa'dan birer terör olayından bahsettim ama Türkiye'de her gün şehit var. Türkiye iyi yönetiliyor mu? Otursunlar kendi vicdanlarında bu soruya cevap arasınlar. Türkiye'de liyakat yerle bir edildi. Bizdense gelsin, en yetkili yere gelsin. İşi becerir mi becermez mi önemi yok!







"O SAVCIYI NASIL TERFİ ETTİRİRSİNİZ"







Hakim ve savcılar allak bullak edildi, her biri bir yere sürüldü. Yaptığım bir konuşmadan ötürü bir savcı beni ifadeye çağırıyor. Hakimler ve Savcılar Kararnamesi açıklanıyor o savcı terfi ediyor. Dik durma konusunda en ufak bir endişeniz olmasın. Bu kararnameyi imzalayanlara sormak istiyorum: Hangi ahlaki gerekçeyle anaysayı ihlal eden savcıyı terfi ettiriyorsun!







Bol keseden Almanya'ya atıyorsunuz sonra İncirlik'i Almanlara açıyorsunuz! Ya atıyrosunuz bari bu mübarek Ramazan'da yapmayın!







"CHP OLDUKÇA O İHTİMAL SIFIR"







Birileri Cumhuriyet'ten intikam almak istiyor. Birileri Cumhuriyetin kazanımlarını içselleştirememiş! Açık ve net söylüyorum. Böyle düşünenelerin amaçlarını gerçekleştirme ihtimalleri CHP oldukça kocaman bir sıfırdır!







Terör konusunda iyi bir politika izlenmiyor. Küresel terör tehdidi raporu açıkladı. IŞİD için Türkiye transit ülke. Mevcut hükümet sınırları açtı. Konsolosluğu bastılar. O gün dahi IŞİD'e terör örgütü diyemediler. eğitim açısından Türiye kaynak ülke. Dünya böyle tanıyor.







ADANA VE Hatay ZİYARETLERİ







Efendim evvelki hafta Adana'ya, Hatay'a gittim. Çiftçilerle görüştüm! Dediler ki 'Dünyada 3 önemli ova var. 1 Po Ovası İtalya'da, 2 Kalifornia Ovası Amerika'da. 3. ova Adana'daki Çukurova!. Patates tarlada kalmış. Soğan tarlada kalmış. Bize diyorlar ki 'Ne olur Dış politikayı yeniden belirleyin'







DÜNYADA ÇİFTÇİ DESTEKLENİR







Size TÜİK'in rakamlarını vereceğim size: 8.3 milyon tondan 6 milyon tona düşmüş arpa üretimimiz!Nohut üretimi 650 bin tondan 460 bin tona düşmüş! Kuru fasüle 250 binden 220 bin tona düşmüş! Toprağımız mı azaldı, hayır! Nüfusumuz mu azaldı hayır. Niye azalıyor çünkü tarımda planlama yok! Dünyanın bütün ülkelerinde tarım ve çiftçi desteklenir. Bizde nasıl desteklenir: Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz! Çiftçi bir yılda 4 milyon ton mazot tüketiyor. Vergi miktarı 9 milyar lira. Eğer yat olsaydı ÖTV'siz alacaktı ama traktörü olduğu için vergili almak zorunda!







CHP İKTİDARINDA O VERGİLER ALINMAYACAK







Yaptığı teşviğin 12 katı vergi alıyor! Böyle bir örnek yok! Partimizin sözü var, CHP iktidarında çiftçiye verilecek mazottan KDV de ÖTV de alınmayacak! Sadece mazot değil arkadaşlar, gübre ve yemde KDV'yi kaldırıyoruz yüzde 1'e indiyoruz dediler. Gittiğin herhangi bir çiftçiye sor. De ki biz KDV'yi kaldırdık, ne kadar kazandınız! Çiftçi diyecek ki ne karı zarar ettik! 2 Trakya büyüklüğündeki arazi Türkiye'de ekilmiyor! CHP iktidarında bu firavun düzenini değiştireceğiz!







TURİSTLER TURİST DUASINA ÇIKIYOR!







Eskiden dış politika deyince vatandaş fazla ilgilenmezdi ama cumhuriyet tarihinde ilk kez dış politika üreticinin cebini vurmaya başladı. Bakın oteller bom boş! Turizmciler yazar kasayı atıyorlar hep beraber turist duasına çıkıyorlar. Bu turistin Türkiye'ye gelmesini engelleyen kim! Bu ülkeyi yönetenler kim! Bütün dünyayı bize düşman edenler kim!