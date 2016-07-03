

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle hazırlanan fezlekeler, ilgili savcılıklara gönderiliyor.







TBMM'den gönderilen milletvekili dosyalarından Demirtaş ve Kılıçdaroğlu'na ait ikişer, Yüksekdağ'a ait bir fezleke ile HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'a ait 3, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a ait 2, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'a ait birer fezleke, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.