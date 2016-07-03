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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN FEZLEKESİ SAVCILIKTA


CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN FEZLEKESİ SAVCILIKTA
Tarih : 03 Temmuz 2016, 18:46
Puan Ver : Chp Lideri Kılıçdaroğlu'nun Fezlekesi Savcılıkta(9/10)8


Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin  Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girmesiyle hazırlanan fezlekeler, ilgili savcılıklara gönderiliyor.



TBMM'den gönderilen milletvekili dosyalarından Demirtaş ve  Kılıçdaroğlu'na ait ikişer, Yüksekdağ'a ait bir fezleke ile HDP Şanlıurfa  Milletvekili İbrahim Ayhan'a ait 3, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a  ait 2, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Diyarbakır Milletvekili  Altan Tan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve HDP Şırnak Milletvekili  Faysal Sarıyıldız'a ait birer fezleke, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Şanlıurfa  Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.








Etiketler: Chp  Lideri  Kılıçdaroğlu  Nun  Fezlekesi  Savcılıkta    haber

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