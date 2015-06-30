

Erdoğan'ın açıklamalarını "Bu iş Saray'da oturmaya benzemez" diye eleştiren Kılıçdaroğlu, Hürriyet'in sorularını yanıtlarken şöyle konuştu:



ÜLKE ŞAMAR OĞLANI YAPILDI



"Baştan beri Suriye politikasının yanlışlığını ısrarla dile getiren tek genel başkanım. Yanlışlıklarını örtmek için beni ve partimi suçlayarak çıkış aradılar. Yeri geldi 'Biz Ortadoğu'da oyun kurucu, rol dağıtıcıyız' dediler. Ben de 'Siz Ortadoğu'da oyun kurucu değilsiniz ama ülkeyi şamar oğlanı haline getirdiniz' demiştim. Bugün Türkiye, onların izlediği politika nedeniyle, Ortadoğu'nun ağır faturasını ödüyor. Cilvegözü, Reyhanlı, Niğde saldırıları ödediğimiz bedelin gün yüzüne çıkan terör bölümleridir. Ayrıca 2 milyonu aşkın Suriyelinin gelişi de terör dışındaki yönüdür. Ülkelerini terk etmek zorunda olan Suriyelilerin de Türkiye'de ödedikleri ağır fatura var.



O KIZ ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFI



Küçük bir Suriyeli kız çocuğu, soğukta kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün egzoz dumanında ısınmaya çalışıyor. Bu fotoğraf iktidarın izlediği dış politikanın fotoğrafıdır. Şimdi Suriye'ye girme çabası var. Daha önce de bu niyetler bir şekilde kamuoyuna yansımıştı, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantı (Ses kayıtları ortaya çıkan Suriye'yle ilgili kozmik toplantı) vesilesiyle. Süleyman Şah Türbesi çerçevesinde tartışma yapılmıştı hani...



BU SÖZÜM YÜZDE 40'A



Eğer bir ülke dünyadan soyutlanıyorsa, bunu sokaktaki vatandaşın da düşünmesi lazım. Bu sözüm, AKP'ye yüzde 40'ın üzerinde oy veren kardeşlerimedir. Türkiye'nin itibarını korumak sadece benim değil, 77 milyon vatandaşın ortak görevi olmalı. Şimdi bir geçici hükümet var, bunu unutmasınlar. Bu hükümetle Suriye'ye girme senaryoları tartışılıyor. Bu konuda önce konuşması gereken Başbakan'dır, Cumhurbaşkanı değil. Önce Cumhurbaşkanı konuşuyor, sonra Başbakan konuşuyorsa yönetimde sorun var demektir. Vesayetin henüz aşılmadığını gösterir bu.



BAŞBUĞ'U DİNLESİNLER



Suriye'ye girmeye kalkarlarsa bugün yaşadığımız faturadan daha ağırını ödemeye hazır olmalıyız. Bu iş Saray'da oturmaya benzemez. Uluslararası dengeleri baştan beri AKP hükümeti okuyamadı, o nedenle bu noktaya geldik. Şimdi hiç değilse, eski bir Genelkurmay Başkanı'nın ('Bu iş Suriye devleti ile çözülsün' diyen İlker Başbuğ) sözlerine kulak versinler. Türkiye'yi maceraya sürüklemesinler.



Uyarıyorum, sakın ha! Bu senaryo Türkiye'ye ağır bedeller ödetti, ödetmeyi sürdürür. En tehlikeli olanı dış politikayı iç politika unsuru haline getirmektir. Maalesef AKP bunu yaptı. Korkarım devam etme niyetinde. Bu ülkenin sadece bir yurttaşı olarak da hükümeti sağduyuya davet ediyorum. CHP Genel Başkanı olarak ise Türkiye'yi maceraya sürüklememeleri için uyarıyorum; çünkü bedeli ağır olur. Bedeli de siyasilerden çok sokaktaki vatandaş öder. O nedenle sokaktaki vatandaşa özellikle sesleniyorum.



SAVAŞI İLK ÇARE GÖRENLER



Ezidiler'in yaşadığı dram gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Bu dramı yaşatanlar kimler? Bu politikayı güdenler kimler? Savaşı son çare olarak değil de ilk çare olarak düşünen bir zihniyet, ülkeyi aydınlığa, refaha taşıyamaz."