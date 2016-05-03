

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu aydınlarla beyin fırtınası yaptı. Kılıçdaroğlu, aralarında Anayasa hukukçuları Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yazar Ayşe Kulin, Levent Gültekin, Erdoğan Aydın ve eski ANAP genel başkanlarından Nesrin Nas'ın da yer aldığı bir grup aydınla kahvaltıda bir araya geldi.



Toplantıda söz alan aydınlardan bazıları, son dönemde üslubunu sertleştiren Kılıçdaroğlu'na, “Türkiye yeterince kutuplaştı. Sert üslup bu kutuplaşmayı artırıyor. Size sert üslup yakışmıyor. Siz siyasete, ‘Gandi Kemal' olarak adım attınız. Sakin güç olarak anıldınız. Sağduyunun sesi olmalısınız. Sert üsluptan kaçınmanız lazım” uyarısında bulundu.



Mevcut şartların kendisini sert üslup kullanmaya ittiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun, “Herkesin sustuğu bir ortamda, birinin de haksızlıkları ve hukuksuzlukları dile getirmesi gerekiyor. Bir haksızlık varsa ona aynı sertlikte yanıt vermek gerekiyor.



Bugün yaptığım da budur. Sert çıkınca ‘Neden sertleştiniz?' diyorsunuz. Sert çıkmayınca Anadolu'daki vatandaş da ‘Neden masaya yumruk vurmuyorsunuz?' diyor.



Anlayacağınız, üslup konusunda bir türlü ortasını bulamadık. Sert de çıksanız, sakin de olsanız birileri memnun oluyor, birileri olmuyor” yanıtını verdiği öğrenildi.