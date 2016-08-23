CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU TAZİYE İÇİN GAZİANTEP'TE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. CHP liderini kente gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 54 kişinin yaşamını yitirdiği kına gecesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve CHP'li bazı milletvekilleriyle Şahinbey ilçesindeki Pervarililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Terör mağdurlarının ailelerine taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu, taziye evinde bir süre AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile sohbet etti.Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, aynı mahalledeki Şahinbey Belediyesi Beybahçe Sosyal Tesisi'nde taziyeleri kabul eden ailelerle görüştükten sonra terör saldırısının yapıldığı yere geçti. Kılıçdaroğlu, patlamanın meydana geldiği sokakta incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
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