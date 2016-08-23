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chp lideri kılıçdaroğlu taziye için gaziantep'te

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU TAZİYE İÇİN GAZİANTEP'TE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. CHP liderini kente gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 16:08
Puan Ver : Chp Lideri Kılıçdaroğlu Taziye İçin Gaziantep'te(0/10)


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 54  kişinin yaşamını yitirdiği kına gecesine yönelik terör saldırısında hayatını  kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve  CHP'li bazı milletvekilleriyle Şahinbey ilçesindeki Pervarililer Yardımlaşma ve  Dayanışma Derneğini ziyaret etti.



Terör mağdurlarının ailelerine taziyelerini  ileten Kılıçdaroğlu, taziye evinde bir süre AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit  Gül ile sohbet etti.Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, aynı mahalledeki Şahinbey Belediyesi  Beybahçe Sosyal Tesisi'nde taziyeleri kabul eden ailelerle görüştükten sonra  terör saldırısının yapıldığı yere geçti. Kılıçdaroğlu, patlamanın meydana geldiği  sokakta incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.








Etiketler: Chp  Lideri  Kılıçdaroğlu  Taziye  İçin  Gaziantep  Te    haber

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