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chp lideri kılıçdaroğlu, oğlunun yemin törenine katılacak

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, OĞLUNUN YEMİN TÖRENİNE KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatani görevini yapan ve acemi eğitimini tamamlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılacak.

Tarih : 05 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Oğlunun Yemin Törenine Katılacak(9/10)6


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatani görevini yapan ve acemi eğitimini tamamlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılacak.



ACEMİ EĞİTİMİNİ TAMAMLADI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere 15 Eylül'de Sivas'taki birliğine teslim oldu. Askerliğini Sivas kent merkezinde bulunan 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda 368'inci kısa dönem er olarak yapan Kerem Kılıçdaroğlu, acemi eğitimini tamamladı.



YARIN YEMİN EDECEK



Yarın düzenlenecek törende diğer askerler ile birlikte Kerem Kılıçdaroğlu da yemin edecek. Tugay Komutanlığı içerisinde yapılacak yemin töreni yarın sabah gerçekleştirilecek. Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine babası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlarının da katılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bu gece geç saatlerde kente gelerek konaklayacağı, sabah ise düzenlenecek yemin törenine katılacağı belirtildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yemin töreninden sonra aynı gün Ankara'ya dönecek.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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