

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Referanduma sunulacak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 'tek adamlık rejimi' getireceği eleştirisini bir kez daha dile getiren Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejiminde bir kişi hata yaparsa faturayı bütün Türkiye öder. Böyle bir macera içine Türkiye sürüklenmemeli" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:







"KOCAOĞLU'NUN BAŞARILARINDAN DOLAYI YARGILANMASI GEREKİYORDU"



Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 129 çalışanımız beraat etti. 2011'de iki ayrı operasyon yapıldı. Belediyenin başarılarından rahatsızlık duyuyorlardı. Başkanı ve çalışanları hapse atmak istiyorlardı. Sahte deliller ürettiler. Dün Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları beraat etti. Aziz Kocaoğlu'ndan niye rahatsızlık duyuyorlar? Sağır kulaklar duysun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha iyi. Ankara ve İstanbul'u gölgede bıraktı. Aziz Kocaoğlu'nun bu başarılarından ötürü yargılanması gerekiyordu! Bizim belediye başkanlarımıza her zaman saygımız var. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeyeceksiniz dedim. Belediye başkanlarımız bu çerçevede çalışıyorlar.







kaynak:habertürk