Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor
Ambulansla Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Esra Erol'da Caner, Berke'yle Evlenmek İstediğini Duyurdu
Tuncay Şanlı Depremi!
Bylock Yüklü Telefonu 11 Yaşındaki Kızı Kullanıyormuş
Referandum Sonrası Dolar 3 Liraya İnebilir
Ab De Sınır Kontrolleri Tekrar Uzatıldı
Tsk'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 5 Pkk Hedefi Vuruldu
Yemekten Sonra 1 Bardak Çay İçmeyi İhmal Etmeyin!
Rus Hava Kuvvetlerine 'ani Denetim' Emri
Mehmet Ali Erbil, Kanal D'ye Transfer Oldu
5 Milyon Emekliye 355 Lira Zam!
Tff'den Flaş Van Persie Kararı!
Sürücü Polise, Vatandaş Sürücüye Yumruk Attı!
Yıldırım'dan Chp'ye Sert Eleştiri: Millete Gitmeye Korkuyorlar
Devlet Bahçeli: Sayın Erdoğan'ı Tercih Edeceğiz
1 Milyon Kişiye Kredi Ve Hibe Fırsatı Var
Son Dakika! Esad'dan Trump Açıklaması!
Melih Gökçek'ten 'deprem Neden Oluyor' Açıklaması
Facebook, 2 Milyar Kullanıcıya Ulaşmanın Planlarını Yapıyor

chp lideri kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Tarih : 07 Şubat 2017, 13:52
Puan Ver : Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor(9/10)7


Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:



"Herkes yargılanabilir, iddiada da bulunabilir ama geç gelen adalet adaletsizliktir. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz.



Pazar günü 81 ilde il ve ilçe başkanlarımızı topladık, referandumda nasıl bir strateji izleyeceğimizi konuştuk. Hayırın ne kadar önemli olduğunu, bunun memleket meselesi olduğunu, hayır dememizin ne kadar değerli olduğunu tartıştık. Şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun: 15 yıldır iktidarsınız. Parlamentodan çıkarmak isteyip de çıkaramadığınız kanun oldu mu, yok. O yüzden bu değişikliğin sebebi ne? Neden şimdi, parlamento yetkisini bir kişiye devrediyorsunuz? Bu sorunun cevabını biz bilmiyoruz, siz de bilmiyorsunuz. Bu sorunun cevabını hayırla perçinleyelim. Tek adam rejimi, her şeye muktedir olacak.



2010'da ne diyorlardı, 'Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız' diyorlardı. Vatandaşımız da itibar etti, evet dedi. Ne oldu, yargıyı kime teslim ettiler, FETÖ'ye. Danıştay'ı, Yargıtay'ı, mahkemeleri... Müsteşarı, genel müdürü, emniyet müdürü, büyükelçileri... Meclis var, başbakan var, bakanlar var ve paralel bir devlet kurdular. Şimdi bütün yetkiler bir kişide. Getirilen değişikliğin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için bunları ifade ediyorum. Bir kişi her şeye muktedir olacak.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Chp  Lideri  Kılıçdaroğlu  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER