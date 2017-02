Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:







"Herkes yargılanabilir, iddiada da bulunabilir ama geç gelen adalet adaletsizliktir. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz.







Pazar günü 81 ilde il ve ilçe başkanlarımızı topladık, referandumda nasıl bir strateji izleyeceğimizi konuştuk. Hayırın ne kadar önemli olduğunu, bunun memleket meselesi olduğunu, hayır dememizin ne kadar değerli olduğunu tartıştık. Şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun: 15 yıldır iktidarsınız. Parlamentodan çıkarmak isteyip de çıkaramadığınız kanun oldu mu, yok. O yüzden bu değişikliğin sebebi ne? Neden şimdi, parlamento yetkisini bir kişiye devrediyorsunuz? Bu sorunun cevabını biz bilmiyoruz, siz de bilmiyorsunuz. Bu sorunun cevabını hayırla perçinleyelim. Tek adam rejimi, her şeye muktedir olacak.







2010'da ne diyorlardı, 'Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız' diyorlardı. Vatandaşımız da itibar etti, evet dedi. Ne oldu, yargıyı kime teslim ettiler, FETÖ'ye. Danıştay'ı, Yargıtay'ı, mahkemeleri... Müsteşarı, genel müdürü, emniyet müdürü, büyükelçileri... Meclis var, başbakan var, bakanlar var ve paralel bir devlet kurdular. Şimdi bütün yetkiler bir kişide. Getirilen değişikliğin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için bunları ifade ediyorum. Bir kişi her şeye muktedir olacak.















kaynak:habertürk