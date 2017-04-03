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CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU: İKTİDARDA 120 - 180 BYLOCK'ÇU VAR


CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU: İKTİDARDA 120 - 180 BYLOCK'ÇU VAR
Tarih : 03 Nisan 2017, 15:11
Puan Ver : Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarda 120 - 180 Bylock'çu Var(8/10)6


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldi.



"BYLOCK'ÇULAR AÇIKLANMALI"



NTV'nin haberine göre; FETÖ soruşturmalarına yönelik önemli iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidarda 120 ile 180 arasında ByLock kullanan FETÖ'cü olduğunu öne sürdü. "Bunun olduğu biliniyor ve bu ByLock'çular açıklanmalı. Bu isimlerin listesi hükümette var ve bu ısrarla açıklanmıyor" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"İSİMLER SEÇEREK GÖNDERİLİYOR"



"Savcılıklara bu isimler seçilerek gönderiliyor, suçluyu korumak suçtur. Gizleniyorsa hangi gerekçeyle gizleniyor. Bunun açıklanması lazım. Kendi içlerindeki ByLock'çuları saklıyorlar bu nedenle gizliyorlar. Bank Asya'nın önünden geçeni bile tutuklarken FETÖ'cü diye ByLock kullanan bu isimlerin bu milletvekillerinin korunması kabul edilemez."



 



kaynak:hürriyet








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