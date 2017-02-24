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CHP LİDERİ DERDİNİ MEKTUPLA ANLATACAK


CHP LİDERİ DERDİNİ MEKTUPLA ANLATACAK
Tarih : 24 Şubat 2017, 09:40
Puan Ver : Chp Lideri Derdini Mektupla Anlatacak(6/10)6


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için Türkiye genelindeki 50 bini aşkın muhtara mektup gönderecek.



Kılıçdaroğlu, grup toplantısında söylediği, "Ya, adam, Türkiye Büyük Millet Meclisini fesih yetkisi almış, muhtarlığı mı feshetmeyecek" sözleri muhtarlara iletecek.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında konu ele alınırken, CHP lideri mektubun hazırlanması için kurmaylarına talimat verdi. Sayıları 15 milyonu bulan ve referandumun kaderini belirleyecek olan gençleri de es geçmedi.



GENÇLERE DE MEKTUP



Konuşmalarında genç seçmene mesaj verin Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak ve sayıları 1 buçuk milyonu bulan gençlere ise mektup gönderecek. Kılıçdaroğlu, grup toplantında "Efendim, 'CHP 18 yaşında seçilmeye karşı.' Ben hiç böyle bir şey söylemedim. Niye karşıyız? Hiç de karşı değiliz" ifadelerini kullanmıştı.



Kılıçdaroğlu'nun yazacağı mektuplar gençlik kolları tarafından gençlere, il ve ilçe başkanları tarafından da muhtarlara elden teslim edilecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Chp  Lideri  Derdini  Mektupla  Anlatacak    haber

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