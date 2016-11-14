

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah RS FM'de Enver Aysever'in konuğu oldu.







'Oyuna Devam' programına saat 8:30'da bağlanan Kılıçdaroğlu, yurttaşların ‪#kılıçdaroğlunasoruyorum‬‬ etiketiyle sosyal medyada paylaştığı soruları da yanıtlıyor.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:







(AK Parti'de ByLock kullanan bakanlar var iddiası) 4 bakan var. Elde bu tür bilgiler var ama bunların belgeyle desteklenmesi gerekiyor. Şunu da gayet net biliyorum. Bylock kullananların isimleri seçilerek savcılıklara bildiriliyor. AK Partili milletvekilleri ve bakanlar için koruma kalkanı var.







'YENİDEN CHP'YE SALDIRMAYA BAŞLADILAR'







(CHP'nin kapatılacağını düşünüyor musunuz?) Baskıcı rejimler belli yöntemlere başvururlar. AKP 15 Temmuz'dan sonra ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi, demokrasi dedi. Bugün gelinen noktada tam tersini yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Söylediğim şeyleri Taksim'de söyleyince, Yenikapı'da söyleyince alkışladılar. Grup Toplantısında söylediğimdeyse eleştirdiler. Yeniden CHP'ye saldırma dönemi başladı. Baskıcı dönemlerde Ecevit, Baykal sorgulanmıştır, tutuklanmıştır, gözaltına alınmıştır. Biz de bugün benzer şeylere maruz kalabiliriz. Bu tablo ortadayken ‘Hayır, kimse bana dokunamaz' demeyi doğru bulmuyorum.







'SALDIRININ ARDINDAN BAŞBAKAN ARAMADI'







(Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yapılan saldırılar) Camide üstüme kurşun atılması Başbakan'ın (Binali Yıldırım) önünde oldu. Bütün polisler oradaydı. O kişi yakalanmadı. Neden yakalanmadı? Neden cezalandırılmadı? Çünkü bunlar iktidar tarafından gerçekleştirilen olaylar. En azından şu yapılabilirdi. Bu polis tişörtlerini o kişiler nereden, kimlerden aldılar? Başbakanın talimat verip araştırılmasını sağlaması gerekirdi. Beni de aramadı.







'YENİKAPI'YA GİTMEKTEN PİŞMAN DEĞİLİM'







Yenikapı'ya gitmekten pişman değilim. Neden olayım? Türkiye'de bir daha darbe olmaması için 12 maddeyi açıkladım. O maddelerin hepsi doğrudur.







'AKP'NİN GETİRECEĞİ SİSTEMİ BİLMEDEN YORUM YAPMAK DOĞRU DEĞİL'







Kategorik olarak başkanlık sistemine karşıyız. AKP'nin getireceği başkanlık sistemini bilmeden bu konuda yorum yapmak doğru değil. Metni görmeden metin varmış gibi yorum yapmak CHP'nin anlayışıyla bağdaşmaz, ben kendilerine bunu dedim.







'GÜLEN'İN İADE EDİLMEMESİNİN KAPISINI AÇMIŞ OLACAKLAR'







(İdam tartışması) Keşke yüce yaradanın her dediğini yapsalar. Kul hakkı yeme, adaletle yönet diyor ama yapmıyorlar. Bunların hiçbir dediğine güvenilmez. İdamı gündeme getirdiği andan itibaren Fethullah Gülen'in iade edilmemesinin kapısını açmış olacaklar. Bu yanlış bir yol. Ben Türkiye'de yargılayacağım diyeceksiniz, idam yok diyeceksiniz. Gülen'in iadesini isteyeceksiniz. Siz idamı gündeme getirdiğinizde bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Ben Gülen'e 'Gel ülkende yargılan' da dedim.







(AYM'ye güveniyor musunuz?) Gözaltına alınıp, mahkemeye sevk edilen herkes tutuklandı. Anayasa Mahkemesi kendi üyesi ile ilgili verdiği karar vahim bir karardır. KHK ile ilgili verdiği karar vahim bir karardır. Yürütmenin kararlarına ben bakamam kararını verdi. Yürütme tarafından elde edilen gücün hukuk içerisinde denetleneceğini söylüyordu. 15 Temmuz sonrası yaratılan atmosferin etkisinde kalarak bu kararı verdi. Rektör atamaları KHK ile düzenlendi. Maalesef Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle…







kaynak:gerçekgündem