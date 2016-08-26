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CHP KONVOYUNA SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ! 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


CHP KONVOYUNA SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ! 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 26 Ağustos 2016, 17:26
Puan Ver : Chp Konvoyuna Saldırıyı Pkk Üstlendi! 1 Kişi Gözaltına Alındı(0/10)


Artvin'in Şavşat İlçesi'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen ve er Fatih Çaybaşı'nın şehit olduğu roketli saldırıyı üstlenen terör örgütü, eylemin hedefinin Kılıçdaroğlu olmadığını savundu.



Olayın yaşandığı Yanıklı köyü Soğuksu mevkisinde durumundan şüphelenilen ve saldırıyla bağlantısı olduğu sanılan bir kişi ise gözaltına alındı.








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