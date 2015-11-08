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CHP KEMER MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ


CHP KEMER MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ
Tarih : 08 Kasım 2015, 16:13
Puan Ver : Chp Kemer Meclis Üyesi İstifa Etti(8/10)9


Kemer Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Batur Işık, partisinden istifa etti. Cuma günü istifasını ilçe yönetimine sunan Batur Işık, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:





"1 Kasım 2015 milletvekilliği seçimi sonucu ortaya çıkan ağır yenilgi tablosunu, bundan önceki diğer yenilgilerimizde olduğu gibi çeşitli basit mazeret ve demagojik anlatımlarla geçiştirip; siyasi erdemin gerektirdiği şekilde dik, onurlu ve karakterli bir duruş sergilemeyip; istifa etmeyen bir parti başkanı ve yönetimi ile çalışmayı dünya görüşüm ve eğitimim kabullenememektedir. İlkelerine ve görüşlerine hayatım boyunca bağlı kalacağım Ulu Önderimiz Atatürk'ün kurduğu güzide partimden; erdemli bir şekilde istifa edip, partinin önünü açmak yerine koltuk sevdasına kapılmış yetersiz siyasetçilerin varlığı nedeniyle istifa ediyorum."








Etiketler: Chp  Kemer  Meclis  Üyesi  İstifa  Etti    haber

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