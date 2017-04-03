

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Biz 140 yıllık geçmişimizle daha iyi bir anayasa yazabiliriz. Güçlenmiş bir parlamenter sistemle bu ülke aydınlığa ve refaha kavuşacaktır." dedi.







Köse, partisinin Trabzon il başkanlığında CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Hava Olcayto ve üyelerle bir araya geldi.







Köse, burada düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 9 aydır olağanüstü hal koşulları altında yönetildiğini belirterek, şöyle devam etti:







"Anayasa değişikliği ile OHAL olağanlaştırılarak ve sürekli hale getirilerek, tek adam dediğimiz dikta rejimi kalıcılaştırılmak isteniyor. Cumhuriyet rejimi ve yıllardır süren mücadelelerin sonunda elde ettiğimiz kazanımların hepsi yok edilmeye çalışılıyor. Hukukun hukuksuz hale geldiği, adaletin sadece bir bakanlık adına yer aldığı, haksızlığa ses çıkaranların gözaltına alındığı, özgürlüklerimizin olmadığı, muhalif olan tüm dernek, sendika, gazete, yazar, çizer ve televizyonların kapatıldığı 'sıra bugün hangimizde' denildiği bir dönemden geçiyoruz. Bir gecede çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile insanların işlerinden, aşlarından, ekmeklerinden edildiği bir referandum süreci ile karşı karşıyayız."







kaynak:haberler