

CHP İstanbul Gençlik Kolları, Doğu'da zor şartlarda okuyan çocuklar için “Bir Parçada Sen Koy, Bir Çocukta Sen Sevinirdir” kampanyası düzenlediklerini duyurdular.







CHP İstanbul Gençlik Kolları, Doğu'da zor şartlarda okuyan çocuklar için “Bir Parçada Sen Koy, Bir Çocukta Sen Sevinirdir” kampanyası düzenlediklerini duyurdular.







CHP İstanbul Gençlik Kolları Doğu'ya yardım eli uzattı.CHP İstanbul Gençlik Kolları düzenlediği “Bir Parçada Sen Koy, Bir Çocukta Sen Sevinirdir” yardım kampanyasını sosyal medyadan duyurdu.







CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan OTLU şunları ifade etti :







"Daha önce söylediğimiz gibi Yeni Yılda İlk İşimiz “Yardımlaşma” Olacak. CHP İstanbul Gençlik Örgütleri Olarak Doğu'da Zor Şartlarda Okumaya Çalışan Kardeşlerimizin Yanında Olacağız. 31 Ocak 2016'ya kadar yardımları toplamaya devam edeceğiz.BİR PARÇADA SEN KOY, BİR ÇOCUKTA SEN SEVİNDİR.”







Unutmamalıyız ki ; " Doğu'da Güneş Doğmadan , Batı'da Sabah Olmaz ! "



