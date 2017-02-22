

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Kaya hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve 3713 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunda soruşturma başlatıldı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Kaya hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve 3713 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunda soruşturma başlatıldı.







Partinin ilçe başkanlığı tarafından bastırılan dergi ve broşürlerin dağıtılmasıyla ilgili Kaya, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.







Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaptığı açıklamasında, vatandaşı bilgilendirmek amacıyla Vize'de dağıtılan broşürler hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını söyledi.







kaynak:haberler