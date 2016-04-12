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chp grup toplantısı

CHP GRUP TOPLANTISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi hırsızlarını korudular mı korumadılar mı? Hırsızların önüne yattılar mı yatmadılar mı? Biliyorum yine kıyameti koparacaklar, Kılıçdaroğlu bunu niye söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2016, 16:01
Puan Ver : Chp Grup Toplantısı(6/10)6


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi hırsızlarını korudular mı korumadılar mı? Hırsızların önüne yattılar mı yatmadılar mı? Biliyorum yine kıyameti koparacaklar, Kılıçdaroğlu bunu niye söyledi. Kim hırsızın önüne yatarsa karşısında beni bulur. Benim vicdanım rahat" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. "Şehitlerin, gazilerin hesabını bu iktidar verecek. Şehirler silah deposu haline getirilirken, 'Aman sakın dokunmayın' diyenler bunun hesabını verecek" diyen Kılıçdaroğlu, "Kamyonda kalaşnikof silahlar Nusaybin'de dağıtılırken seyrediyorlar. Her gün şehidimiz geliyor, sorulmayacak mı bunun hesabı. Vatandaşlar Kilis'te her gün onlarda diken üstündeler; acaba bomba nerede patlayacak diye. Bu memleketi bu hale kim getirdi Allah aşkına. Sabah akşam CHP'yi suçluyorlar, insaf denen bir şey var ya, insanda biraz vicdan olur vicdan. İktidarda sizsiniz kardeşim, bütün belalardan kendinizi sıyırıyorsunuz. Ne kadar sorumluluğunuz varsa, sorumluluğu alıp bir başka yere götürüyorsunuz. Şehitlerimiz geliyor, sorumlusu PKK. Sen nesin kardeşim. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devletini onunla meşru hale getirmedin mi, aynı masaya oturmadın mı? 14 yıldır bu ülkeyi kim bu hale getirdi sorsunlar vicdanlarına" ifadelerini kullandı.



 








Etiketler: Chp  Grup  Toplantısı    haber

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