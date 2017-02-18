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chp gölbaşı milletvekilleri ile sahaya indi

CHP GÖLBAŞI MİLLETVEKİLLERİ İLE SAHAYA İNDİ

CHP Gölbaşı İlçe Örgütü ile birlikte İl Başkanı Adnan Keskin ve milletvekilleri referandum çalışmaları için sahaya indi.

Tarih : 18 Şubat 2017, 09:54
Puan Ver : Chp Gölbaşı Milletvekilleri İle Sahaya İndi(6/10)8


CHP Gölbaşı İlçe Örgütü ile birlikte İl Başkanı Adnan Keskin ve milletvekilleri referandum çalışmaları için sahaya indi.



Gölbaşı'nda bir konfeksiyon atölyesine ziyarette bulunan Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Necati Yılmaz ve CHP Gölbaşı İlçe Örgütü, referandum süreci ile ilgili bilgi verdi. CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin atölye çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği konuşmasında referandum sürecinde saha çalışmalarına başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:



"Türkiye'nin şu anki gündeminde, bu kadar büyük sorunların yaşandığı, hiç bir dönemde bu kadar sıkıntı yaşanmadığı, sizlerinde bu kadar zorlandığını biliyoruz. Bu kadar büyük sıkıntılar içerisinde Türkiye'nin önüne referandum diye bir şey dayadılar. Bütün milletvekili arkadaşlarımız sabaha kadar bunun mücadelesini verdi. 'Yapmayın, etmeyin, Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin meselesi bir kişinin tek başına ülkeyi yönetmesi değil. Türkiye'nin çok daha büyük meseleleri var' dedik anlatamadık ve böyle bir sürece geldik. Hak ve adalet açısından hiçbir kişiye verilmeyen yetkilerle anayasa değişikliği paketi önümüze geldi."



 



kaynak:haberler








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